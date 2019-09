Sánchez diposita les seves esperances per al 10-N en l'exhumació de Franco i el procés

Cansat pel jet lag a Nova York, però amb «fortalesa per jugar el partit», Pedro Sánchez va analitzar en una conversa informal amb periodistes les expectatives per al 10-N després d'una jornada extenuant a la Cimera del Clima. El president va demanar obrir el focus per superar el curt termini de

llocs comuns, de mantres que auguren una desmobilització massiva o dels endevins que alerten dels riscos d'una esquerra fragmentada.

El cap del Govern en funcions considera que són els esdeveniments polítics d'octubre els que determinaran el resultat de les eleccions generals, perquè la campanya arriba en un mes que serà «decisiu» per moure el vot no ideològic. La sentència del procés –i la reacció a Catalunya–, el Brexit i l'exhumació de Franco avalada ahir pel Tribunal Suprem sacsejaran l'opinió pública i provocaran transvasaments substantius de l'electorat menys identitari, planteja.

La decisió de la justícia arriba en un moment especialment propici per al PSOE, ja que el trasllat del dictador s'ha convertit en un símbol del mandat de Sánchez, i podria activar un electorat socialista que no sembla massa entusiasmat amb el 10-N. El president considera, però, que el resultat de les generals estarà determinat per un vot menys marcat pel sentiment de pertinença a unes sigles, i més pragmàtic. «No serà un vot

tan ideològic », sosté.

El líder socialista, que demana

una mirada llarga en lloc de deixar-se portar pel curt termini de determinades enquestes, qüestiona que la irrupció d'Íñigo Errejón hagi de penalitzar-lo inexorablement. En primer lloc perquè, encara que alguns exvotants del PSOE acabin per elegir l'exlíder de Podem, creu que pot compensar aquesta pèrdua amb un vot més ampli procedent del calador de Ciutadans i, fins i tot, de sectors de

Unides Podem. «Que el vot que em tregui Errejón no el recupero? I tant que el recupero! », assegura.

En segon lloc, Sánchez no veu senyals per al pessimisme davant el líder de Más Madrid perquè intueix que és un actor «possibilista» per a un acord després de les eleccions. Reconeix que el mapa negociador no serà el mateix després del 10-N que el que va ser després de les legislatives del 28 d'abril. Suggereix que el simple fet que Errejón doni un pas endavant indicaria que l'espai d'Unides Podem s'esquerda i que Pablo Iglesias no tindria un control real sobre el partit i les seves aliances.

Sánchez treu importància al fet que les enquestes l'assenyalin com a responsable de la repetició electoral i assegura que és una reacció lògica, encara que insisteix que això no té perquè traduir-se en un càstig electoral. Recorda que el 2016 Mariano Rajoy era percebut com a culpable de la tornada a les urnes i va guanyar ampliant la diferència sobre el PSOE. Ara, admeten altres fonts governamentals, el «vot està fluix ». A la Moncloa alguns consideren que caldrà un revulsiu a l'octubre. «Un debat, una brega», diuen.