Errejón concorrerà en almenys 17 províncies segons el preacord signat amb Equo

Más País concorrerà en almenys 17 províncies espanyoles en les eleccions generals del 10 de novembre, segons el preacord que ha signat la plataforma d'Íñigo Errejón amb Equo. A més, acorden que la fórmula jurídica amb la qual es presentaran serà la de coalició.

Segons el document, a què ha tingut accés Europa Press, Equo i Más País es presentaran "en les circumscripcions on es triïn set o més diputats" donat que d'aquesta manera es respecta la proporcionalitat del vot i s'evita restar al bloc progressista.

D'aquesta manera, a Andalusia presentaran llistes a Màlaga, Cadis, Granada i Sevilla; a Galícia concorreran a Pontevedra i la Corunya; i d'això se sumarà a més de Barcelona i Madrid, les circumscripcions d'Alacant, Astúries, Balears, Biscaia, Múrcia, Santa Creu de Tenerife, Las Palmas, València i Saragossa. A aquestes províncies podrien sumar-se altres de noves, en aquest cas, des Equo volen que els seus candidats apareguin també en llistes.



Un candidat al lloc de sortida a Madrid

A més, Equo exigeix ??en aquest acord que hi hagi un candidat seu en un lloc de sortida per a la candidatura de Madrid per al Congrés dels Diputats, "en els llocs 2 o 3", i almenys dues persones més en llocs inferiors. A les províncies de Sevilla, Màlaga, Astúries i Múrcia, Equo ha acordat ocupar el lloc número tres de la llista.

A això, sumen que el logo i el nom de la formació verda ha d'estar visible tant en la cartelleria com en la papereta electoral, llevat de Biscaia i Barcelona.

Aquest document només tindrà validesa en el cas que les bases del partit ecologista aprovin en la consulta telemàtica que se celebra fins aquest divendres si finalment concorren a les generals de novembre amb la nova plataforma d'Errejón.