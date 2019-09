Sánchez destaca l'«ambició» que demostra Espanya

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, va fer un balanç positiu de la seva presència a les grans cites de l'ONU, on, segons va assegurar, Espanya ha demostrat «voluntat i ambició», i es va reivindicar a si mateix com un líder compromès i «constructiu». Sánchez va concloure els seus compromisos a les Nacions Unides, encara que estarà un dia més a Nova York per participar a altres esdeveniments abans de tornar a Espanya. En el seu discurs a la Cimera sobre Desenvolupament Sostenible, Sánchez va insistir que «no hi ha un planeta B» i per això aquest és un moment decisiu.