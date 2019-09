La Xina celebra en un hotel de Madrid el seu setantè aniversari

Amb una cordial recepció en un cèntric hotel de Madrid, l'ambaixada de la Xina a Espanya va celebrar el 70 aniversari de la creació de la República Popular. Davant d'un nodrit públic format per empresaris, diplomàtics i caps policials i militars, i amb assistència del ministre de Ciència, Pedro Duque, i els secretaris d'Estat per a la Unió Europea, Comerç, Esports i Universitats, l'ambaixador xinès a Espanya, Lyu Fan, va pronunciar una càlida salutació destacant l'«excel·lent estat» de les relacions entre la Xina i Espanya. «En els últims 20 anys, el meu país ha contribuït en un 30 per cent al creixement econòmic del món», va destacar el representant diplomàtic.