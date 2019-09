Detenen dues noies de 14 anys per apallissar-ne una altra a Madrid

La Policia Nacional va detenir dues noies de 14 anys per suposadament colpejar una altra menor de la mateixa edat dilluns a la sortida de l'institut Francisco de Quevedo de Madrid, i en va identificar una altra per difondre el vídeo de l'agressió. Les arrestades passaran a disposició de la Fiscalia de Menors. En tenir 14 anys ja se'ls aplicarà la Llei de responsabilitat penal del menor. Els agents traslladaran també la informació a les autoritats escolars. Els fets van tenir lloc el dia 23 a les portes de l'esmentat institut, on la víctima va ser interceptada tot i que va intentar fugir.