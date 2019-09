Tretze anys de presó per a una dona per tallar-li el penis a l'amant a l'Argentina

La justícia argentina va condemnar a 13 anys de presó per intent d'homicidi, agreujat per traïdoria, una jove que va tallar el penis al seu amant amb unes tisores de podar. Brenda Barattini, de 28 anys, va ser declarada culpable per un jurat popular en el judici dut a terme per la Cambra 2 del Crim de la ciutat de Còrdova. «Estic molt penedida del que vaig fer, mai vaig voler matar ningú. Demano que es faci justícia. Vull seguir amb la meva vida normal», va clamar l'acusada poc abans d'escoltar la sentència que li va imposar el jutge. Durant el procés, la dona va admetre que va planificar fer mal a la seva parella però no matar-lo, perquè ell la «tractava com un trofeu», i havia compartit amb els seus amics vídeos d'ella en situació íntima. «Va vulnerar la meva intimitat, la meva vida i la meva carrera. s'havia arruïnat tot», va afirmar la dona.