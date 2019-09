L'examant d'un capellà li fa xantatge amb una gravació de contingut sexual

Va viure amb ell a la casa parroquial, a València, i van mantenir una relació sentimental que es va allargar per espai d'un any. I, tot i així, any i mig després que hagués cessat la convivència, va quedar amb el seu antic amant a la casa d'aquest, el va gravar mentre li feia una fel·lació i després va intentar extorquir-lo exigint-li el pagament de 100.000 euros a canvi de no divulgar en el seu entorn personal, familiar i professional les seves tendències homosexuals. El caràcter inusual d'aquest cas és que la víctima és un sacerdot catòlic, que l'autor de les coaccions és un refugiat de confessió musulmana al que va acollir a casa seva, i que aquesta, és a dir, on es va materialitzar la convivència, era la casa parroquial.

L'embolic sentimental, que va transcendir l'àmbit personal per convertir-se en un assumpte judicial després que el capellà denunciés el xantatge davant la policia, propiciant així la detenció del seu antic amant, hauria de jutjar-se la propera setmana a l'Audiència Provincial de València. Però no arribarà a veure cap seu judicial -excepte sorpresa d'última hora-, ja que víctima i autor han arribat a un acord previ pel qual el primer assegura que «se sent totalment reparat i satisfet» atès que el segon ha reconegut els fets tal com els relata la Fiscalia i ha demanat perdó reiteradament al capellà.

Pel delicte de coaccions, condicionat pel comès contra la intimitat -per gravar-lo en ple acte sexual sense permís-, la fiscal que ha elaborat l'escrit provisional de qualificació sol·licita any i mig de presó. Però no s'oposa al fet que el reu no arribi a ser engarjolat, ja que la pena és inferior a dos anys i mai abans ha estat condemnat per un delicte similar.

Això sí, tot i que el sacerdot ha mostrat el seu perdó al seu antic amant, la Fiscalia manté la sol·licitud que se li prohibeixi acostar-se a menys de 300 metres del rector, del seu domicili, del seu lloc de treball o de qualsevol altre en el qual es trobi -oficiant una missa en una església diferent de l'assignada perquè hagi de suplir un altre capellà, per exemple. I tampoc podrà comunicar-se amb ell per cap mitjà o procediments. Les dues ordres d'allunyament tenen una vigència de dos anys i mig.

Els fets, segons recull l'escrit de qualificació de la Fiscalia, es van produir a la nit de l'11 de maig de 2017, a casa del capellà, on van acudir tots dos per mantenir relacions sexuals. Quan el sacerdot estava practicant una fel·lació al seu amant, aquest, sense advertir-lo ni demanar-li permís, va gravar l'escena completa amb el seu telèfon mòbil. Gairebé un mes després, el 6 de juny, li va enviar una sèrie de missatges per WhatsApp en què, a més d'incloure el vídeo per demostrar que el que deia era cert, li exigia 100.000 euros. Si no pagava, li va advertir, difondria el vídeo sexual i advertiria de les seves inclinacions sexuals «a tots els seus familiars, així com a tots els contactes» de Facebook, així «com al Papa».