El Govern denega l'asil als immigrants arribats a Espanya en l'«Aquarius»

La Comissió Interministerial d'Asil i Refugi ha denegat ja les primeres sol·licituds d'asil presentades per alguns dels 630 migrants rescatats pel vaixell Aquarius el juny de l'any passat. El grup, rebut al port de València per un exèrcit de 2.300 persones -entre traductors, policies i assistents socials-, va tenir un tracte preferencial des del primer minut del seu desembarcament, però més d'un any després diversos d'ells podrien quedar en situació irregular. Els afectats han hagut d'abandonar les seves ocupacions i cursos de formació.

Així, almenys tres dels rescatats per l' Aquarius -dos txadians i un marfileny- que esperaven la resolució dels seus expedients a València es veuen ara al carrer i sense papers, segons va confirmar la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (Cear).

També ha començat un degoteig de denegacions entre els 60 migrants que van desembarcar de l' Open Arms al port de Barcelona el juliol de l'any passat i que, com els de l' Aquarius, van rebre un tracte preferencial a la seva arribada. Almenys sis egipcis repartits entre Barcelona, Reus i València s'han quedat o es quedaran d'aquí a uns dies fora del sistema, segons van explicar fonts coneixedores d'aquests expedients. Aquesta decisió s'ha pres a la Comissió Interministerial, un òrgan col·legiat adscrit al Ministeri d'Interior.