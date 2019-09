Les tombes més atípiques on descansen els dictadors del s. XX

La intenció del Govern de Pedro Sánchez d'exhumar les restes de Francisco Franco per treure-les del Valle de los Caídos, destinat només a víctimes de la Guerra Civil, convida a preguntar-se quin és l'últim lloc de repòs d'altres dictadors del segle XX. Les restes d'altres dictadors també tenen la seva història. Molts no van tenir un enterrament oficial i assenyalat com el cas del dictador espanyol, fins al punt que el seu parador no és segur, i encara que algun altre va rebre honors d'Estat, n'hi ha que descansen a panteons familiars o fins i tot d'«incògnit».



Hitler i Mussolini



A diferència del seu aliat Adolf Hitler, que es va suïcidar per evitar caure en mans soviètiques i el cadàver del qual va ser després incinerat, el feixista italià Benito Mussolini va ser capturat per partisans comunistes i afusellat el 28 d'abril de 1945. Després, el seu cadàver i el de la seva amant, Clara Petacci, van ser penjats i destrossats. Les seves restes van ser sepultades en una tomba sense identificar al cementiri de Musocco de Milà.

No obstant això, diversos simpatitzants feixistes els van desenterrar, iniciant un macabre peregrinatge secret fins que el Govern italià els va localitzar el 1946. Una dècada després van ser lliurats a la família i des de llavors estan en una capella del cementiri de San Cassiano in Pennino, a Predappio, lloc de naixement del fundador del feixisme. En els últims anys, la localitat ha aprofitat l'atractiu turístic de Mussolini i és fàcil trobar tot tipus d'objectes de marxandatge feixista.



Stalin



El soviètic Ióssif Stalin, fulminat per una apoplexia el 1953, va reposar un temps al costat del líder bolxevic Lenin, però el 1961 el genocida va ser traslladat a l'exterior de la muralla del Kremlin. El bust de la seva tomba està col·locat al costat dels d'altres dirigents comunistes i es pot veure des d'una part de la plaça Roja de Moscou.



Pinochet

El dictador xilè Augusto Pinochet va abandonar aquest món el 2006 per causes naturals i sense respondre pels seus crims. Va ser incinerat i les seves cendres van ser lliurades a la seva família, que les va dipositar en una capella privada a Valparaíso.



Videla



El militar argentí Jorge Rafael Videla va morir entre reixes el 17 de maig de 2013, als 87 anys, i està enterrat en una tomba amb nom fals en un cementiri privat del Gran Buenos Aires sota una làpida que diu «Família Olmos».



Stroessner



Per la seva banda, Alfredo Stroessner, l'home que va terroritzar Paraguai des de l'any 1954 fins al 1989, va acabar els seus dies totalment oblidat i impune el 2006 al Brasil, país que el va acollir després de ser deposat. La seva tomba està al cementiri «Campament de la Pau» de Brasília.



Hoxha i Tito



Enver Hoxha va governar amb puny de ferro la República Popular d'Albània des de 1944 fins el 1984. Després de la seva mort va ser enterrat amb honors al cementiri nacional dels Màrtirs d'Albània. El 1992, deposada la dictadura, les seves restes van ser exhumades per acabar en un cementiri civil.

El dirigent comunista iugoslau Josip Broz Tito, mort el 4 de maig de 1980, als 87 anys, està sepultat a «La casa de les flors», un mausoleu situat al Museu d'Història Iugoslava a Belgrad. Ja no hi ha flors al seu voltant. Només pedres.



Fidel Castro



Fidel Castro va governar a Cuba de 1959 a 2008. Després de la seva mort, l'urna amb les cendres va recórrer el país durant nou dies i van ser dipositades al cementiri de Santa Ifigenia de Santiago, on també descansa l'heroi de la independència José Martí.



Mao tse-tung



Mao Tse-tung (1893-1976), líder absolut de la Xina de 1949 a 1976, és venerat a la plaça de Tiananmen, on el seu cos momificat descansa en un gran mausoleu a la vista del públic.



Oliveira Salazar



Antonio de Oliveira Salazar va estar al capdavant de l'Estat Novo portuguès des de 1932 fins al 1968. Mort el 1970, va ser enterrat al costat dels seus pares a la parròquia de Vimeiro, a Santa Comba Dao.



Gaddafi



Moammar al-Gaddafi, que va governar a Líbia entre 1969 i 2011, va morir apallissat i mutilat. Les imatges del seu linxament van donar la volta al món. Va ser enterrat en un lloc secret.



Ceaucescu



El dictador comunista romanès Nicolae Ceausescu (1918-1989) va ser executat juntament amb la seva dona després d'arribar al seu final el despòtic règim que dirigia. Està enterrat al cementiri civil de Ghencea.



Pol Pot



Pol Pot (1925-1998), el líder dels Khmers Rojos de Cambodja, va morir el 1998, als 73 anys, a la jungla per un atac de cor que semblava no tenir. Va ser cremat amb gasolina sobre un brut matalàs. La seva tomba roman envoltada de fustes i ferros.



Kim Jong-il

Kim Jong-il (1942-2011), pare de l'actual dictador de Corea del Nord, va ser embalsamat i es conserva en un imponent mausoleu al Palau Kumsusan del Sol al costat d'una gran estàtua de bronze.



Sadam Hussein

Després de ser penjat el 30 de desembre de 2006, el cos de l'iraquià Saddam Hussein va ser traslladat al mausoleu familiar a prop de Tikrit. Actualment al lloc no hi ha res més que ruïnes.