Condemnen Ana Julia a presó permanent revisable per la mort del nen Gabriel

L'Audiència d'Almeria va condemnar Ana Julia Quezada a la pena de presó permanent revisable per assassinar amb traïdoria el nen de vuit anys Gabriel Cruz el febrer del 2018 a la finca familiar de Rodalquilar, a Níjar, tal com va declarar provat el jurat popular. En la sentència, que va ser notificada ahir a les parts, se la considera autora d'un delicte d'assassinat amb la circumstància agreujant de parentiu. També va ser condemnada per dos delictes de lesions psíquiques contra els pares del menor: a tres anys de presó en la persona del pare, Ángel Cruz, per la concurrència de l'agreujant de parentiu, i a dos anys i nou mesos de presó en la persona de la mare, Patricia Ramírez. Per dos delictes contra la integritat moral, la magistrada Alejandra Dodero imposa a Quezada un any i sis mesos de presó en la persona del pare, en concórrer l'agreujant de parentiu, i a un any en la persona de la mare.