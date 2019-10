Investiguen una violació grupal a una jove als lavabos d'una discoteca

La Policia Nacional investiga l'agressió sexual grupal a una jove de 18 anys en els lavabos d'una discoteca de València a la matinada de diumenge passat. De moment els investigadors han procedit a la detenció de dos nois, de 22 i 25 anys, com a presumptes autors d'un delicte d'agressió sexual, encara que no es descarta la participació d'altres dos més que també estaven presents.

Els fets van passar cap a dos quarts de vuit de la matinada del diumenge al local d'oci 'Indiana', del carrer Sant Vicent Màrtir de València. Pel que sembla, la víctima, una jove que es trobava a l'interior de la discoteca, es va dirigir als lavabos, quan uns joves se li van acostar i la van portar fins a la porta d'entrada als serveis. Els sospitosos presumptament van arraconar a la noia contra una paret i la van agredir sexualment, mentre la subjectaven fortament contra la seva voluntat, segons fonts policials. La sala ha emès un comunicat en el qual demana "cautela".

La Policia va acudir ràpidament al lloc, on van trobar la jove molt nerviosa i plorant. A la sortida del local van detenir dos joves com a presumptes autors d'un delicte d'agressió sexual. Així mateix, la víctima va rebre assistència mèdica i va ser traslladada a un centre hospitalari, on va ser explorada per un metge forense per saber l'abast de les lesions.

Els dos detinguts han passat a disposició judicial. Fonts de la Prefectura de Policia Nacional de València van informar que continuen les investigacions per al total esclariment dels fets. En les properes hores els sospitosos seran sotmesos a una roda de reconeixement per confirmar la seva identificació per part de la víctima.