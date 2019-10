Trump també va pressionar el primer ministre d'Austràlia

El president nord-americà, Donald Trump, va pressionar el primer ministre australià, Scott Morrison, per facilitar la investigació del fiscal general William P. Barr, que segons la Casa Blanca podria desacreditar la investigació del fiscal especial Robert Mueller sobre la ingerència russa a les eleccions presidencials nord-americanes de 2016, segons va revelar el diari The New York Times.

El diari assegura citant dues fonts diferents coneixedores de la conversa telefònica entre Trump i Morrison que la trucada es va produir a les últimes setmanes i que en la mateixa el president nord-americà va demanar explícitament ajuda al mandatari australià. Barr hauria demanat expressament a Trump que parlés amb Morrison.