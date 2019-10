Cinc persones ferides en caure al riu una ambulància a la Corunya

Cinc persones van resultar ferides en un accident de trànsit que es va registrar al matí d'ahir al terme municipal de Touro (la Corunya) en caure al riu una ambulància que portava quatre pacients a sessions de diàlisi. El sinistre va tenir lloc cap a un quart de vuit del matí a Bendaña, en precipitar-se al riu una ambulància de transport programat amb quatre pacients per a sessions de diàlisi i el conductor del vehicle. El conductor va obtenir un resultat negatiu en la prova d'alcoholèmia. El 112, després de rebre l'avís del sinistre, va mobilitzar Urxencias Sanitarias de Galicia-061, els Bombers d'O Deza i d'Arzúa, la Guàrdia Civil de Trànsit i les agrupacions de voluntaris de Protecció Civil de Vila de Cruces i de Touro. Urxencias Sanitarias de Galicia-061 va enviar al lloc dues ambulàncies assistencials per atendre els cinc pacients, tres homes i dues dones.