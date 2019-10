Una diputada de Vox deixa el partit acusant-lo d'«homòfob i extremista»

Malena Contestí, fins ara diputada al Congrés per Vox a Balears, ha renunciat a liderar cap de les llistes del partit a les eleccions del 10 de novembre i ha abandonat la militància mitjançant una carta en la qual acusa el partit de «criminalitzar la dona, de ser homòfob i extremista», entre altres coses. En una carta, escriu que fa gairebé dos anys va fer el salt a la política i va cofundar Actua per, entre altres motius, defensar la unitat d'Espanya, lluitar contra el secessionisme, defensar els drets lingüístics, la llibertat econòmica i el descens d'impostos i la disminució de la sobredimensionada administració.

No obstant això, assenyala que aquella «il·lusió inicial s'ha convertit a poc a poc en una profunda decepció» després de la coalició electoral que va provocar la seva arribada a Vox. Contestí assenyala que la seva decepció està «derivada de la imposició d'un dogmatisme que colpeja tots aquells ideals que van semblar fer Vox necessari». Així, la ja exdiputada parla de «múltiples escàndols de suposades irregularitats que no només no s'investiguen sinó que es protegeixen; l'exclusió i l'insult constant als altres partits; la demagògia, l'homofòbia, i els extremismes varis».

Per part seva, Vox va denunciar la «deslleialtat» de Contestí i va destacar que, en tot cas, aquesta no hagués repetit a les llistes amb les quals concorreran a les eleccions del proper 10 de novembre.

El diputat Iván Espinosa de los Monteros va divulgar al seu compte de Twitter un vídeo de Contestí de la setmana passada en què la que va ser diputada per les Balears admetia que havia estat un «honor» per a ella haver servit Vox. «La metamorfosi sobtada que acabem de conèixer li resultarà difícil d'explicar. A la vida cal saber com anar-se'n», va afegir Espinosa de los Monteros.