Paguen 11.200 euros pel lloguer d'un «apartament VIP» a Eivissa que no existia

El complex d'Eivissa on els havien llogat l'apartament

Una parella britànica que va volar a Eivissa aquest estiu va descobrir en arribar a la illa que la casa que havien reservat a través d'Airbnb, i per la qual havien pagat més de 11.200 euros per una quinzena, no existia.

Ian i Denise Feltham van pensar que passarien les dues setmanes d'escapada a Eivissa en un apartament VIP al complex de Las Boas, situat al passeig marítim amb banyera d'hidromassatge, bany turc i ascensor privat. Fins i tot es va permetre portar els seus dos gossos Yorkshire terriers, Ross i Honey. L'habitatge reservat tenia 37 ressenyes i una qualificació de cinc estrelles. Els Felthams estaven en contacte amb un amfitrió que, segons van dir, havia semblat amable i servicial durant les seves primeres comunicacions. Però quan van arribar, van témer haver se estafats i es van veure obligats a reservar l'allotjament adequat per a gossos que els va costar 225 euros addicionals per nit.

Manca de detalls

Feltham, de 75 anys, va assegurar que quan es van presentar a la recepció, la recepcionista els va dir que no existia aquest habitatge lliure per llogar. «Un cavaller que vivia a l'edifici va dir que reben turistes tot el temps i que és un gran problema», va assenyalar.

La parella va mostrar la seva preocupació quan Lux Travel Collective, l'empresa que llogava l'habitatge, no els va informar dels detalls de l'arribada quan faltava una setmana per a les seves vacances i no van poder comunicar-se amb la companyia, amb seu a Tailàndia.

Feltham estava cada vegada més preocupat per la falta de detalls. Després de demanar-li a un amfitrió anterior que revisés l'apartament per ell, una recepcionista els va dir que ningú sabia ni de Lux Travel Collective ni de l'apartament VIP.

L'home va contactar amb Airbnb per explicar-los la situació, però li van dir que només podria obtenir un reemborsament si apareixien en la propietat i no se'ls permetia una habitació.

Efectivament, quan hi van arribar el 16 de setembre, la recepcionista els va rebutjar. L'habitatge va ser eliminat del portal de lloguer de vacances i la parella va rebre el reemborsament després que el diari The Times contactés amb Airbnb, però no va oferir cap compensació pel malson de les vacances.