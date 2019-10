Almodóvar, Bayona i més d'un centenar de creadors es donen de baixa de la SGAE

Un total de 120 noms del cinema i la televisió han presentat el seu preavís per abandonar la SGAE i passar a formar part de l'entitat Drets d'Autor de Mitjans Audiovisuals (DAMA). Entre els cineastes que han comunicat la seva baixa hi ha Pedro Almodóvar, Juan Antonio Bayona, Rodrigo Sorogoyen, Mateo Gil, Miguel Bardem o Sergio G. Sánchez. De la televisió, haurien fet el mateix Alberto i Laura Rodríguez (creadors d' Aquí no hay quien viva) o Julia Altares ( Amar es para siempre) i altres guionistes que sumen més drets que alguns dels famosos directors. Els autors de l'audiovisual tenien fins dilluns 30 de setembre per presentar el preavís d'abandonament de l'entitat, que es farà efectiu a partir de gener de 2020. Segons va confirmar el president de DAMA, Borja Cobeaga, amb aquestes decisions el col·lectiu passarà a estar format per 1.300 socis.