Un policia ferit greu en un atac amb ganivet a París

Un policia ha resultat ferit de gravetat aquest dijous després de ser atacat per un home armat amb un ganivet que ha irromput en la Prefectura de Policia a París, segons informa la cadena BFMTV.

L'agent es trobava en una escala de l'edifici quan ha estat atacat per l'agressor, que ha estat "neutralitzat" per un altre policia amb la seva arma, d'acord amb la cadena de televisió, que precisa que hi hauria també una altra "víctima col·lateral" greument ferida .

De moment no hi ha més detalls sobre les circumstàncies o els motius de l'atacant.