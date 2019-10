Polèmica per la inauguració del primer hotel exclusiu per a dones: «Ens estem tornant imbècils»

Només és apte per a dones. Així funciona el primer hotel exclusiu per a dones d'Espanya, obert a Mallorca. L'hotel Som Dona, situat a la localitat de Porto Cristo, té prohibida l'entrada d'homes. És "un ambient únic pensat per a la dona", diuen a la seva pàgina web. La proposta no ha semblat encertada a tothom. N'hi ha que qualifiquen la idea com una "estupidesa enorme".

Ser dona i tenir més de 14 anys són les dues condicions per poder reservar habitació en aquest hotel, on tot està pensat per agradar al públic femení. "La decoració és atrevida i està inspirada en les característiques femenines, modern, funcional i diferent", especifiquen a la seva pàgina web. Els clients són dones, però les treballadores també. Des de l'hotel no es neguen a contractar homes, però, de moment, només hi treballen dones.

"Ja sé d'un hotel al qual no aniré, ens estem tornant imbècils", comentava una dona a través de les xarxes socials. "Hotel només per a blancs. Els negres estan prohibits. (EEUU any 1850 o Espanya 2019)", deia un altre dels comentaris.

Segons els responsables de l'hotel, l'establiment neix perquè hi ha una alta demanda. Segueixen la tendència empresarial d'establiments pensats només per a dones, com és el cas de, per exemple, algun gimnàs.