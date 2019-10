Detenen una parella per enterrar viu un home a Saragossa

La Guàrdia Civil va detenir una parella per enterrar viu un home a Saragossa. Els dos arrestats passaran avui a disposició judicial. La víctima és un ciutadà de Getxo de 54 anys que va creure que mantindria una cita sexual amb una dona veneçolana a la qual va conèixer a la xarxa de cites Badoo.

Els investigadors de la UCO i la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Saragossa, al costat de l'Ertzaintza, van descobrir que els arrestats es dedicaven professionalment a enganyar homes per després robar-los les seves pertinences.

La parella, formada per un home marroquí de 35 anys i una veneçolana de 34, era violenta i va cometre en almenys tres ocasions robatoris d'aquest tipus, acompanyats de delictes de detenció il·legal.

La desaparició de José Luis Delgado va ser denunciada per la seva família el 9 de setembre, i el seu cadàver es va trobar el passat divendres 27, enterrat a uns vuit quilòmetres de Pedrola. L'autòpsia és la que ha revelat la terrible mort que va tenir en trobar terra als seus pulmons.

Després d'investigar els moviments de la víctima, es va descobrir que havia acudit de Getxo a Saragossa enganyat per la dona, que li va prometre mantenir relacions sexuals a través d'aquesta xarxa social. Posteriorment es va comprovar que hi havia hagut retirades de diners del compte de la víctima a caixers automàtics per part d'un home encaputxat.