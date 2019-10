Les nenes de més d'11 anys tindran anticonceptius gratuïts a França

La píndola anticonceptiva gratuïta a partir dels 12 anys està cada vegada més a prop a França. El Govern d'Emmanuel Macron vol estendre la gratuïtat dels mètodes anticonceptius als menors de 15 anys, una mesura que segurament serà controvertida entre els sectors més conservadors i catòlics a França. Si s'aprova l'avantprojecte de llei de finançament de la Seguretat Social francesa per al 2020, els menors francesos a partir de dotze anys podran accedir a anticonceptius sense cap cost per a ells. El Govern francès també vol, de forma paral·lela, reforçar l'educació sexual a les escoles perquè els joves estiguin més ben informats.

Des de 2013, la píndola i altres anticonceptius són gratuïts a França per a les joves entre 15 i 17 anys presentant una recepta mèdica i la targeta de la seguretat social. Els joves no necessiten demanar el consentiment dels seus pares per a la consulta mèdica ni per obtenir els anticonceptius a la farmàcia i se'ls garanteix el secret mèdic si així ho desitgen.

Actualment, per a beneficiar-se d'aquesta mesura, els joves francesos a partir de 15 anys han d'acudir a un metge o una llevadora perquè els receptin els anticonceptius més adequats per a ells i presentar la recepta a la farmàcia. El farmacèutic els lliura els anticonceptius sense que hagin d'avançar el seu cost i en absoluta confidencialitat.

L'objectiu de l'extensió d'aquesta mesura als menors de 15 anys és evitar embarassos no desitjats entre les menors i reduir el nombre d'avortaments entre aquest sector de la població. Cada any, unes 1.000 joves franceses d'entre 12 i 14 anys es queden embarassades, de les quals 770 acaben avortant, segons l'avantprojecte de llei. El Govern francès considera que el fet que les menors de 15 anys hagin de pagar-se de la seva butxaca la compra d'anticonceptius pot frenar el seu accés als mateixos.