El PP esperarà a després de les eleccions per respondre a Cs: «Canvien molt d'opinió»

La direcció nacional del PP esperarà el resultat de les eleccions generals del 10 de novembre per valorar les propostes del líder de Ciutadans, Albert Rivera, perquè «van canviant» d'opinió segons el dia, segons van indicar a Europa Press fonts de la cúpula del partit.

Els populars, que estan celebrant una convenció econòmica a Còrdova per presentar les seves receptes davant una possible crisi, van declinar entrar a valorar aquest gir de Rivera, qui ha pactat amb el PP als governs autonòmics de Madrid, Múrcia, Castella i Lleó o Andalusia.

Fonts de la direcció nacional que presideix Pablo Casado es van limitar a assegurar davant d'aquest «nou canvi de rumb» que esperaran fins «després de les eleccions per opinar sobre les propostes de Ciutadans».

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va assegurar que la seva formació és l'«única garantia» perquè no hi hagi una coalició entre el PP i PSOE a Espanya, com van assenyalar els expresidents de Govern Mariano Rajoy i Felipe González, i va criticar el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, per no voler participar en més debats que el proposat pel PSOE a cinc el proper 4 de novembre.

«A poques hores que Rajoy i González hagin dit que en aquest país hi ha d'haver una coalició difícil entre PP i PSOE, l'única garantia és Unides Podem, per això nosaltres demanem treure tota la força i energia perquè el proper 10 de novembre diguem als "Churchill" de Rajoy i González que no són res més que majordoms dels poders econòmics», va destacar el líder de la formació morada en una trobada amb ciutadans celebrada ahir a la capital espanyola.