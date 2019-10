Rivera aixeca el veto al PSOE i s'obre ara a pactar amb Sánchez després del 10-N

El president de Ciutadans, Albert Rivera, va reiterar ahir que s'adreçarà al líder del PP, Pablo Casado, després de les eleccions del 10 de novembre si compten amb una majoria parlamentària que els permeti formar govern. Però si això no és possible, va prometre que contactarà amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez, per impulsar junts una sèrie de reformes i evitar així un nou bloqueig polític.

En un acte electoral a Madrid amb el lema «Espanya en marxa» i sense el logotip de Ciutadans, Rivera va aixecar el veto a Sánchez i va argumentar que cal superar la paràlisi i la falta d'acords posterior als anteriors comicis generals, i que la política «ha de ser útil una altra vegada».

Tots els partits han de «recapacitar», tant «els que van bloquejar» la formació d'un nou Executiu (entre els quals inclou el PSOE), com «els que intentem treure el país del bloqueig»; ara «cal mullar-se», va afirmar.

El líder de la formació taronja va deixar clar que la seva primera opció serà pactar amb el PP i que, si els resultats electorals ho permeten, cercarà formar un govern de coalició «en un mes». Però en aquesta ocasió, i com a novetat en la postura de Cs després de les eleccions del 28 d'abril, també es va referir al PSOE.

«Em comprometo a convèncer el PSOE que rectifiqui, que torni al constitucionalisme, al consens i als grans pactes d'Estat, que torni a seure amb nosaltres per recolzar o per liderar, depenent del que diguin els espanyols, aquestes reformes», va dir després d'enumerar deu reformes prioritàries per Cs.

En aquest sentit, va indicar que el seu desig és ser president, però que si no ho pot ser, el seu compromís de pactar «segueix vigent». «Si els espanyols decideixen que Pedro Sánchez, el PSOE o qui sigui estigui al govern i ens envien a l'oposició», «recolzaré i liderarem totes aquestes reformes encara que no governem», va recalcar enmig d'una gran ovació dels càrrecs públics i orgànics de Cs congregats a l'auditori.

«Em comprometo amb això a engegar Espanya i, per tant, al fet que no hi hagi més eleccions», va afegir, tot defensant que «no val només demanar diàleg quan s'és president», sinó que també cal oferir-lo des de l'oposició. Per això, va instar els altres candidats a La Moncloa a avançar també «què faran si no poden governar».

Rivera va assenyalar que el 10 de novembre ha de ser «el tret del desbloqueig polític i de les grans reformes» que necessita Espanya superant «la dicotomia d'esquerra i dreta» i fent que els partits «constitucionalistes» deixin a un costat els «sectarismes» i treballin junts. El president de Ciutadans va detallar les deu prioritats que defensarà el seu partit en la propera legislatura, la primera de les quals és recolzar les famílies i fomentar la natalitat amb mesures per la conciliació de la vida laboral i personal.



«Ha aixecat el càstig»

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, va respondre ahir al missatge d'Albert Rivera i el va advertir que el PSOE no demana «el suport de Ciutadans», un partit «que pacta amb la ultradreta», sinó que el que demana és que «no bloquegi» la conformació d'un govern.

Així ho va manifestar Sánchez en un míting de precampanya a Vigo, en què va ironitzar amb el fet que Albert Rivera ha «aixecat el càstig» al PSOE, però «si suma més amb PP i amb la ultradreta vol fer fora el PSOE i, mentrestant, governa amb el PP i la ultradreta en comunitats i ajuntaments». «Tot un exemple de coherència, senyor Rivera», va postil·lar Sánchez. «No demanem el suport de Ciutadans, molt menys d'un partit que pacta amb la ultradreta, el que demanem és que es respecti el resultat electoral, i que els que van perdre no bloquegin aquell que ha guanyat les eleccions», va dir Sánchez.