Trump negarà l'entrada als EUA als immigrants que no puguin pagar-se el metge

La Casa Blanca va anunciar ahir que l'Administració del president dels Estats Units, Donald Trump, negarà els visats als immigrants que no puguin demostrar que tindran una assegurança mèdica o que no siguin capaços de pagar l'atenció mèdica un cop es converteixin en residents permanents del país, segons ha informat el diari The New York Times.

El mandatari va signar una proclamació, que entrarà en vigor el proper 3 de novembre, amb la qual s'ordena als funcionaris consulars que prohibeixin l'entrada als immigrants que volen viure als Estats Units tret que «estiguin coberts amb una assegurança mèdica aprovada» o puguin demostrar que tenen «els recursos financers per pagar raonablement l'atenció mèdica».

Trump va justificar la mesura afirmant que els immigrants legals són més propensos que els ciutadans nord-americans a no tenir assegurançes de salut, cosa que els converteix en una càrrega per als hospitals i els contribuents al país.

«El Govern dels Estats Units està empitjorant el problema en admetre milers d'estrangers que no han demostrat cap capacitat per pagar-se l'atenció mèdica», va afirmar, segons va recollir el diari. «Els immigrants que ingressen en aquest país no haurien d'embrutar més el nostre sistema d'atenció mèdica», va afegir.

La mesura és l'últim pas de l'esforç del principal assessor d'Immigració de Trump, Stephen Miller, i altres membres de l'Administració nord-americana per limitar allò que asseguren que són càrregues financeres en permetre l'entrada d'immigrants al país.



Distensió a l'Afganistan

L'enviat especial dels EUA per a la pau a l'Afganistan, Zalmay Jalilzad, es va reunir amb negociadors talibans a la capital del Pakistan, Islamabad, amb la intenció de reactivar les ara paralitzades converses de pau amb la insurgència afganesa, segons van confirmar fonts oficials pakistaneses sota condició d'anonimat.

Aquestes mateixes fonts van confirmar que les dues parts romandran a la ciutat fins diumenge i que hi ha la possibilitat que la delegació talibana es reuneixi amb el primer ministre del Pakistan, Imran Jan.

D'altra banda, Trump, va qualificar el senador republicà i excandidat a la Casa Blanca Mitt Romney de «cretí pompós» per suggerir que el mandatari estava liderant una «persecució política» contra el seu possible rival demòcrata a les eleccions de 2020 , l'exvicepresident Joe Biden.

A continuació, el cap de l'executiu nord-americà va insistir que les seves converses amb els dos governs no estaven relacionades amb Biden.