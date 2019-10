Pedro Sánchez promet apujar les pensions amb l'IPC

El PSOE reitera en la seva oferta programàtica per a les eleccions del pròxim 10 de novembre les seves promeses de pujar les pensions amb l'IPC, que aprovarà al desembre, més progressivitat en els impostos perquè paguin més els que més tenen, un ingrés mínim per a les llars altament vulnerables o un pla d'habitatge de lloguer amb un preu estable i segur i frenant pujades abusives. El PSOE recalca també entre els seus 'compromisos socials' abordar el "conflicte de convivència a Catalunya" a través del diàleg amb la Generalitat dins de la Constitució.

Així ho recull un resum de 35 mesures que formen part del "compromís social" del PSOE i que ha fet públic avui durant un acte encapçalat pel secretari general i president del Govern en funcions, Pedro Sánchez.

Aquestes mesures formen part del "compromís social" dels socialistes i ja estaven contemplades totes en el document que van fer públic a principis de setembre, titulat "Proposta oberta per a un programa comú progressista", fruit de les reunions mantingudes durant l'estiu amb col·lectius socials.

Pensions

En el text que han difós avui inclouen la protecció de les pensions "cada any i per sempre" amb el blindatge el sistema públic de pensions en la Constitució. A més, es comprometen a la pujada de l'IPC real de les mateixes, augmentant les mínimes i les no contributives ia actualitzar en el mes de desembre les pensions de 2020. És a dir, al mes següent de les eleccions i encara sense saber si s'hauran format govern o seguiran en funcions.

Augmentaran també el salari mínim interprofessional fins a situar al final de la Legislatura al 60 per cent del salari mitjà, d'acord amb el que estableix la Carta Social Europea, la qual cosa implicaria pujar-lo fins als 1.200 euros mensuals, des dels 900 euros actuals.

A això se suma la promesa de derogar els aspectes més lesius de la reforma laboral, amb una revisió de regulació de l'acomiadament; suport als autònoms establint una cotització d'acord amb els ingressos reals i una Llei de startups per donar suport als emprenedors.

Fiscalitat i renovables

En matèria fiscal, recalquen la necessitat d'una fiscalitat "més justa" amb més progressivitat i que contribueixin més els que tenen més capacitat econòmica. Inclouen a més un impost europeu sobre el CO2, que enllaça també amb la política mediambiental que vol aplicar el PSOE amb respostes davant la "emergència climàtica", que vol fer constar amb un reforç en l'article 45 de la Constitució.

Els socialistes insisteixen en l'impuls del vehicle elèctric perquè els turismes i vehicles comercials nous redueixin les seves emissions i tinguin zero emissions de CO2 a partir 2040 i en el tancament de les centrals de carbó i nuclears perquè en 2050 el 100 per cent de l'electricitat produïda ho sigui amb energies renovables. Això sí, prometen que aquesta transició serà "justa" i "sense augment dels preus de l'electricitat".

Frenar els abusos en els lloguers

Els socialistes reiteren també entre els seus compromisos vitals l'establiment d'un "ingrés mínim com a base de la llibertat i els drets de totes les persones", per al que prometen millorar les prestacions per fill a càrrec per a les llars en situació de pobresa i un " mecanisme de garantia d'ingressos per llars altament vulnerable ".

L'habitatge forma part dels pilars de les promeses socials socialistes, que es comprometen a impulsar una oferta d'habitatge de lloguer "segura i estable" a preus assequibles mobilitzant els habitatges buits, així com frenar les "pujades abusives" de preus. Per donar suport l'accés dels joves a l'habitatge donaran ajuts al lloguer en proporció a la seva renda.

En matèria sanitària, prometen acabar amb els copagaments, incorporar la salut bucodental a la cartera de serveis del Sistema Nacional i Salut, regular l'eutanàsia i reduir en almenys un 75 per cent les llistes d'espera.

Educació de 0 a 3 anys

El PSOE es compromet, a més, a garantir els subministraments bàsics d'aigua, llum i gas quan l'impagament es degui a pobresa sobrevinguda i, en matèria d'Educació, a universalitat l'educació de 0 a 3 anys; a aprovar una nova Llei bàsica d'Educació per superar la LOMCE; al fet que la inversió educativa sigui del 5 per cent del PIB el 2025 i a arribar al 2 per cent del PIB en inversió en ciència al final de la Legislatura.

També aprovaran una nova Llei de Seguretat Ciutadana que substitueixi la que anomenen "llei mordassa" i un paquet de mesures per la igualtat de tracte i la diversitat, incloent una Llei contra la discriminació LGTBI que prohibeixi les anomenades "teràpies de reversió".

El PSOE ha inclòs també entre les seves mesures socials la lluita contra la corrupció amb una llei integral que protegeixi el denunciant, precisi les condicions d'incompatibilitat dels càrrecs públics i endureixi les sancions pel seu incompliment.

Es comprometen així mateix a atendre les demandes de l'Espanya buidada fomentant una política d'infraestructures mallar i no radial, augmentant la inversió en rodalies ferroviàries i culminant els corredors mediterrani i atlàntic.

Entre les seves promeses hi ha la de que totes les poblacions per petites que siguin comptin amb un servei de transport que comuniqui diàriament amb la capçalera de la comarca, amb atenció sanitària a domicili quan no existeixi un centre local de salut i es culmini el procés de connectivitat digital al territori nacional.

El PSOE inclou també a Catalunya entre els compromisos socials en reiterar que aposten per l'Estat de les autonomies "fort i cohesionat" i insisteixen en abordar el conflicte de convivència "impulsant el diàleg entre catalans i també entre el Govern d'Espanya i la Generalitat, sempre dins de la Constitució".