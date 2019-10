El socialista Antonio Costa guanya les eleccions a Portugal

El primer ministre portuguès i candidat del Partit Socialista (PS), Antonio Costa, ha guanyat les eleccions generals lusitanes. Amb un 75% dels vots escrutats, Costa ha assolit un 37% dels sufragis i ha superat el partit de centre dreta PSD, que ha quedat segon amb un 28%. Amb tot, els socialistes no han aconseguit la majoria absoluta i hauran de pactar per formar govern. Així mateix ho van fer als comicis del 2015, quan el PSD va guanyar però Costa va arribar al poder gràcies a l'aliança amb el Bloc d'Esquerra (BE), que ara ha quedat tercer, i la coalició del Partit Comunista Portuguès (PCP) i el Partit Ecologista (PEV), que ha aconseguit una quarta posició.