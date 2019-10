Centenars de detinguts a tot el món en protestes pel clima

Centenars d'activistes climàtics van ser detinguts a ciutats de tot el món durant l'inici d'una campanya de resistència passiva per protestar per la falta de resposta dels governs davant el que consideren una emergència climàtica. Les protestes estaven convocades a 60 ciutats com Londres, Sydney, Amsterdam, Berlín o Madrid.

A Londres, la policia va arrestar 135 activistes del moviment Extinction Rebellion que havien bloquejat la circulació de vehicles a ponts i carrers del centre de la ciutat utilitzant cola i cadenes. Els assistents es van concentrar a la plaça de Trafalgar i es van dirigir fins al Palau de Buckingham amb pancartes amb lemes com «El canvi climàtic els nega el seu futur als nostres fills si no actuem ja».

A Amsterdam, més d'un centenar de persones van ser arrestades per bloquejar el carrer adjacent al turístic Museu Nacional de la ciutat. «Lamentem haver tallat el carrer, però aquesta és una emergència», explicava la pancarta desplegada pels activistes a Amsterdam. La policia va utilitzar autobusos públics buits per emportar-se els detinguts.

Mentrestant, a la capital de Nova Zelanda, Wellington, més de 30 activistes van ser detinguts després del tall de diverses artèries principals en què van participar centenars de persones. També van tancar l'accés a diversos ministeris i van assaltar una sucursal bancària. A Sydney, Austràlia, van ser arrestats 30 manifestants per desobeir les ordres de la Policia per al desallotjament d'un carrer a prop de l'estació central de la ciutat.

A Berlín els activistes van tallar el trànsit a la cèntrica rotonda de la Columna de la Victòria i també hi va haver accions a Àustria, Espanya, França, Bulgària, Hongria o Irlanda. «Ferm com una roca, arrelats com un arbre!», van corejar els activistes a Berlín.