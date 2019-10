Detingut un jove acusat d'abusar sexualment de la seva neboda de quatre anys i contagiar-li papil·loma

Agents de la Policia Nacional han detingut a València un jove de 29 anys acusat d'abusar sexualment de la seva neboda de quatre, a la qual cuidava en alguna ocasió, i contagiar un tipus de condiloma, un papil·loma situat generalment a la mucosa o la pell dels genitals externs o a la regió perianal.

En tenir coneixement que la policia el buscava, el presumpte autor dels fets, de nacionalitat espanyola, es va presentar en una comissaria, segons ha informat la prefectura superior en un comunicat.

Les investigacions es van iniciar en tenir coneixement dels agents que els pares d'una nena de quatre anys havien observat que la menor presentava una ferida a la zona anal i que en no saber com se l'havia fet la van portar a la pediatra.

La víctima havia estat assistida en un hospital de València on li van realitzar una biòpsia el resultat va ser que patia un tipus de condiloma, l'origen del qual podria ser pel frec amb una altra persona que patís aquesta malaltia, ja que la forma de transmissió és sexual, amb la necessitat del contacte de pell amb pell.

Continuant amb les investigacions, els policies van descobrir que l'oncle de la víctima s'havia quedat a la seva cura el mes de febrer, quan la menor encara no havia complert els quatre anys, data a partir de la qual els progenitors s'havien adonat de l'erosió anal que patia la menor, així com que ja no volia quedar-se amb el seu familiar.

En preguntar els pares com jugava amb el seu oncle, aquesta els va dir que apagava la llum i la tocava "amb una punxa" al mateix temps que assenyalava la part posterior. El sospitós, després de tenir coneixement que estava sent buscat per la policia, es va presentar en una comissaria on va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte d'abús sexual.

El detingut, amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial, que va decretar el seu ingrés a la presó.