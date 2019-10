Un pare denuncia que van fer fora d'urgències el seu fill per atendre el de Pilar Rubio

Pilar Rubio s'ha vist immersa en una nova polèmica que afecta la seva família, en concret un dels seus tres fills. Un pare ha denunciat a les xarxes socials que l'hospital de la Moraleja de Sanitas va tenir un suposat tracte de favor amb la presentadora quan aquesta va arribar amb el seu petit urgències.



"Hola Pilar Rubio, sóc el pare del fill que plorava i que han fet fora de la consulta d'urgències de l'hospital perquè entressis tu amb el teu fill. Espero que no li passi res i es recuperi aviat. Difusió, si us plau ", van ser les paraules que va escriure a twitter Jorge García diumenge a la tarda.





Hola @PilarRubio_ soy el padre del hijo que lloraba y que han echado de la consulta de urgencias del hospital de la moraleja de @sanitas para que entrases tú con tu hijo. Espero que no le pase nada y se recupere pronto. Difusión, por favor. — JGR (@jgarciarubio) October 6, 2019

El centre de salut privat no va trigar a contestar assegurant que el criteri que tenen sempre en compte per prioritzar l'accés a urgències és "el triatge clínic".La clínica ha lamentat els fets i es va posar a disposició de la família i de la resta d'usuaris de la xarxa per solucionar qualsevol dubte.Una resposta que no va convèncer el pare del petit, que va assegurar que els van fer sortir "a meitat de triatge clínic", mentre el seu fill "plorava pels dolors, perquè es pogués atendre el fill de Pilar Rubio". Ni la col·laboradora de 'El Hormiguero', ni Sergio Ramos han comentat res sobre aquest suposat tracte de favor.