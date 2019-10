La batalla dels Quer

Juan Carlos Quer, el pare de Diana, la jove de 18 anys assassinada a l'agost de 2016 a Galícia, ha denunciat aquest matí per injúries i calúmnies a la seva exdona Diana López Pinel, poc abans de ser detingut per un suposat cas de violència de gènere cap a ella, han informat a Europa Press fonts policials. A més, també va presentar un informe mèdic que reflectiria que ella l'hauria esgarrapat durant la discussió a l'aparcament.

López Pinel va acudir cap a les 23 hores d'ahir dimarts a la caserna de la Guàrdia Civil de Majadahonda denunciant que el seu exmarit l'havia agredit sobre les 15 hores en un garatge i aportant un informe de lesions. Concretament, va relatar que li havia colpejat en un pòmul, al canell i després havia intentat atropellar-la.

Coneguda la denúncia, a primera hora d'aquest matí Juan Carlos Quer, assistit per un lletrat, va acudir a la comissaria de la Policia Nacional de Pozuelo d'Alarcón per presentar una querella contra la seva dona per injúries i calúmnies i amb un informe mèdic que reflectiria que ella l'havia esgarrapat durant la discussió a l'aparcament.

Després, cap a les 10.45 hores, Quer s'ha personat a les dependències de la Guàrdia Civil de Majadahonda, on ha estat detingut per la denúncia presentada per la seva exdona en compliment del protocol de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat per a la protecció de les víctimes de violència de gènere.

Després de prestar declaració davant els agents, sobre les 13 hores ha passat a disposició del Jutjat número 7 de Violència sobre la Dona de Majadahonda, on ja està prestant declaració davant la magistrada Elena Garde. Probablement, derivarà el cas a un jutjat de violència sobre la dona de Coslada, localitat on resideix Diana López, han indicat a Europa Press fonts jurídiques.

L'any 2016, en una compareixença davant els mitjans, Juan Carlos Quer va assegurar que fins que va contreure matrimoni "mai" en la seva vida havia tingut una denúncia i "només arran de la demanda de divorci que ella va instar van caure 9 o 10 denúncies" . Segons va incidir, "totes s'han arxivat o tots s'han arxivat".

Així es va pronunciar arran d'unes notícies sobre una suposada denúncia interposada per la seva filla Diana i una altra posterior de la seva exdona, al maig de 2016. "Estiguin vostès en la més absoluta certesa que no en tinc coneixement", va subratllar.