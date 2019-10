Unes 3.500 iranianes veuen per primera vegada un partit de futbol

Iran va viure ahir una jornada històrica. Per primera vegada en 40 anys, les autoritats van permetre l'accés de dones a un estadi de futbol per presenciar un partit disputat per homes. El partit de classificació per al Mundial de Qatar 2022 que van disputar els combinats de l'Iran i Cambodja a l'estadi Azadi, de la capital del país Teheran, passarà a la història pel fet que prop de 3.500 dones van poder veure i animar la seva selecció sense haver-se d'amagar, disfressar-se ni témer represàlies i penes de presó. No obstant això, per ara les dones només podran veure partits de futbol quan els disputi la selecció.