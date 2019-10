Una adolescent mor per una sobredosi d'heroïna

Una adolescent mor per una sobredosi d'heroïna

Tot i que les estadístiques oficials no mostren encara un creixement important del consum d'heroïna, el cert és que aquesta droga està en produccions rècord arreu del món, i que en països del nord d'Europa s'ha tornat popular. A casa nostra, les autoritats asseguren que el consum d'heroïna està estabilitzat en nivells molt baixos. No obstant això, de forma recurrent se n'intervé i també s'han de lamentar morts per sobredosi.

Una noia de 17 anys ha mort aquesta setmana després de consumir una gran quantitat d'heroïna fumada, han confirmat fonts policials.

Els fets van tenir lloc el matí del dia 8. La jove va acudir a un pis on passava temps amb el seu xicot, que té antecedents policials i és conegut per consumir heroïna en pipa al carrer i fins i tot a les portes d'un bar pròxim.

Minuts després de les 11 hores es va començar a trobar molt malament i es va desmaiar, pel que van telefonar als serveis d'emergències. Els sanitaris ja no van poder fer res per la seva vida. L'adolescent havia entrat en aturada cardiorespiratòria, amb fallada multiorgànica, per sobredosi.