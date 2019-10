La ministra de Justícia va escriure al seu homòleg italià per ajudar Juana Rivas

La ministra de Justícia en funcions, Dolores Delgado, va escriure a l'agost al seu homòleg Itàlia, Alfonso Bonafede, per traslladar-li la preocupació de Juana Rivas, la mare que va ser condemnada a Espanya per sostració de menors al·legant una suposada situació de maltractament, tal com va avançar El Mundo. Delgado va enviar una carta al ministre italià per traslladar-li l'últim pas que havia fet Juana Rivas, que a l'agost va sol·licitar, a través d'un escrit remès a la Delegació del Govern a Andalusia, protecció jurídica internacional per als seus dos fills menors, impulsant els canvis legislatius necessaris i instant l'Eurocambra a prendre mesures per protegir els menors com a «víctimes» de suposats maltractaments del seu pare.

Delgado va assegurar que és «obligatori, habitual i normal» que el Ministeri demanés informació a les autoritats italianes sobre com es trobaven els fills de Juana Rivas. Davant el coneixement que els menors «poden estar en situació de risc», segons va explicar la ministra, es posa en marxa l'article 55 del reglament europeu de l'any 2003 en matèria de responsabilitat parental, «que es refereix a la comunicació que ha d'haver-hi entre estats per interessar-se pels menors».