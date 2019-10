Eficiència, accessibilitat i qualitat, senyals d'identitat de la sanitat privada

Eficiència, accessibilitat, qualitat, seguretat i resolució assistencial són els senyals d'identitat i base de l'excel·lència de la sanitat privada a Espanya. Així ho posa en relleu Fundació IDIS (Institut per al Desenvolupament i Integració de la Sanitat) basant-se en les conclusions del seu Estudi RESA 2019.

Temps d'espera i resultats

En aquesta edició s'han analitzat 72 indicadors i avaluat els resultats de 325 centres sanitaris privats i 200 de reproducció assistida. En relació amb l'eficiència, destaquen els 3,57 dies d'estada mitjana d'ingrés, els 0,31 dies d'estada mitjana prequirúrgica i el 55,4% d'intervencions quirúrgiques ambulatòries.

A més, en els centres sanitaris privats els temps d'espera per a citació per a proves de laboratori són inferiors a 24 hores, són el voltant dels 8,4 dies de mitjana per a proves complementàries (mamografia, TAC i RM) i els 2,7 dies per al lliurament de resultats.

«La sanitat privada sempre s'ha caracteritzat per ser molt accessible», va destacar durant la presentació dels resultats el director de Relacions Institucionals de la Fundació IDIS, Manuel Vilches, qui va assegurar que «aquesta accessibilitat és molt rellevant en els processos oncològics on hi ha 15,88 dies d'espera per a l'inici del tractament oncològic en pulmó, 14,99 dies en còlon i 14,26, en mama».

A més, l'espera quirúrgica mitjana en la sanitat privada és de 30 dies i en els serveis d'urgències no arriba als 30 minuts, «aspectes clau per a l'usuari en la seva percepció de la sanitat», va afegir.

Per a Vilches «és important fer-ho ràpid, però també fer-ho bé», per això són ressenyables les ràtios de retorn a l'hospital després de l'alta: reingressos 30 dies després de l'alta -4,9%-, reingressos per causes quirúrgiques al cap de 7 dies -1,1%- i retorn a urgències 72 hores després de l'alta -3,7%.

Transparència i presa de decisions

Tots els resultats es poden consultar on-line al recentment creat Observatori RESA. «La publicació de resultats sanitaris és essencial perquè estimula la sana competència i promou la millora contínua», va defensar el president de la Fundació IDIS, Juan Abarca. A més, el conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, va fer ressaltar que la sanitat pública i privada «no són antagòniques, són complementàries» i va instar a la col·laboració entre totes dues.