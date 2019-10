Europa adverteix als Estats Units sobre les conseqüències que pot tenir la guerra dels aranzels

Malgrat la suavització de la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina, després de l'acord parcial al qual van arribar divendres les dues grans potències mundials, Europa segueix mirant amb temor les polítiques econòmiques de Donald Trump. Davant aquesta situació, Brussel·les ha decidit fer un pas endavant traslladant per carta als Estats Units la seva preocupació per la decisió d'imposar aranzels, per valor de 7.500 milions de dòlars (6.900 milions d'euros), a productes de la Unió Europea per les ajudes a Airbus.

Segons informava ahir el diari El País, la comissària de Comerç europea, Cecilia Malmström, adverteix en la missiva enviada a la Casa Blanca de les conseqüències i els «danys» que pot comportar per a les empreses i el comerç mundial una nova escalada en els aranzels. Al seu parer, aquesta guerra només serviria per «posar en risc llocs de treball a banda i banda de l'Atlàntic» en «un moment delicat». Davant d'això, la comissària insta els Estats Units a dialogar per trobar una «solució justa».

Per tal d'analitzar i tractar aquesta escalada, els vint-i-vuit tenen previst reunir-se demà dilluns. L'objectiu de la trobada serà calcular l'impacte que tindran sobre l'economia del continent els aranzels imposats pels Estats Units, que, després de rebre l'aval de l'Organització Mundial del Comerç (OMC), es podran aplicar a partir del pròxim divendres 18 d'octubre a les importacions europees. La mesura entraria en vigor com a resposta als subsidis que els governs de la UE van acordar concedir a l'empresa Airbus.

La missiva enviada per la comissària Malmström al responsable de Comerç dels Estats Units, Robert Lighthinzer, arriba després d'una setmana en la qual alguns socis han expressat el seu malestar i han instat Brussel·les a reaccionar amb contundència. El paquet d'aranzels que Donald Trump ha preparat preocupa especialment algunes de els grans potències d'Europa. Alemanya, França, Regne Unit i Espanya temen que aquestes mesures afectin amb duresa el seu creixement econòmic. A Espanya, els aranzels poden tenir un fort impacte en productes com el vi, el formatge o l'oli d'oliva. El Ministeri de Comerç del Govern espanyol en funcions ha xifrat l'impacte de les mesures en uns 1.000 milions d'euros.

La secretària d'Estat de Comerç, Xiana Méndez, va reclamar el passat dijous a la Unió Europea un «últim esforç» a l'hora de negociar la imposició d'aranzels per part dels Estats Units i va demanar a les administracions defensar el sector afectat, especialment l'agroalimentari, «sense fisures».

De fet, aquesta mateixa setmana, el ministre espanyol d'Agricultura, Luis Planas, va assegurar que creu que la Comissió Europea serà «sensible» a aplicar compensacions per fer front a l'impacte que tindran les polítiques dels Estats Units. Planas es va reunir dimecres a Brussel·les amb la comissària de Comerç, Cecilia Malmström, i el d'Agricultura, Phil Hogan, que en el pròxim executiu europeu assumirà la cartera de comerç. Després de les trobades, Planas va assegurar que els eurocomissaris han estat «receptius» a les demandes de l'executiu espanyol i els va demanar que mantinguin la pressió sobre Trump per tal d'evitar una nova ronda d'aranzels que serà «dolenta per a tothom».



Satisfacció a la Xina

El Govern de la Xina es va mostrar ahir satisfet amb els «importants avanços» registrats en l'última ronda de negociacions amb els Estats Units que busquen posar fi a la guerra comercial que enfronta les dues grans potències econòmiques del món des del passat any. «Les dues parts han aconseguit importants avenços en àrees com agricultura, protecció de drets de la propietat intel·lectual, tipus de canvi, serveis financers, ampliació de la cooperació comercial, transferència de tecnologia i resolució de la disputa», va assegurar la part xinesa mitjançant un comunicat publicat per l'agència de notícies Xinhua. Segons el text, «els dos equips negociadors van dur a terme converses sinceres, eficients i constructives sobre assumptes econòmics i comercials que afecten a tots dos».

Així mateix, Pequín va indicar que «les dues parts també van debatre sobre la conducta per a futures negociacions i van acordar esforçar-se de manera conjunta de cara a aconseguir un acord finalment». Com ha estat la norma després de cada ronda de negociacions comercials, ni la Xina ni els Estats Units han revelat els detalls de les mateixes, però el president nord-americà, Donald Trump, va precisar divendres a Washington que inclouen algunes mesures relatives a la devaluació de la moneda xinesa i temes de propietat intel·lectual.