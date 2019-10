Assessinen a la seva cel·la un pederasta que va abusar de 200 nens

Un pederasta britànic de 33 anys, empresonat per haver comès incomptables crims d'abús sexual contra menors a Malàisia, ha aparegut mort a punyalades a la seva cel·la en una presó de York (Anglaterra), informen aquest dilluns mitjans locals. Richard Huckle, d'Ashford (Kent), va arribar a abusar de més de 200 nens i es feia passar per treballador voluntari per entabanar als petits. L'any 2016, va ser condemnat a 22 cadenes perpètues després de declarar-se culpable de 71 càrrecs d'abús sexual contra petits d'entre sis mesos i 12 anys, entre 2006 i 2014. El pederasta va ser assassinat a ganivetades a la seva cel·la el passat diumenge a la presó de Full Sutton.