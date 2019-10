Johnson assegura que encara és possible arribar a un acord sobre el Brexit

El primer ministre britànic, Boris Johnson, va assegurar que encara està a temps d'aconseguir una sortida pactada amb la Unió Europea tot i que encara queda pendent una «gran quantitat de treball per resoldre» segons va informar ahir una portaveu en un comunicat.

«El primer ministre ha posat al dia els ministres sobre el moment de progrés actual, i ha reiterat que el camí a l'acord es troba a la vista, tot i la gran quantitat de feina que queda per fer», explica el comunicat.

El primer ministre del Regne Unit parlarà avui amb la cancellera alemanya, Angela Merkel, el president francès, Emmanuel Macron, i el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, per instar els líders a donar suport al seu acord sobre el Brexit, segons informava el diari britànic Sunday Times.

Johnson oferirà als tres líders l'opció d'ajudar a lliurar un nou acord aquesta setmana o pactar una versió amistosa d'un Brexit sense acord abans del 31 d'octubre, segons assenyalava el diari, citant una font familiaritzada amb les converses.

«Parlarà amb Merkel, Macron i Juncker a última hora d'aquest dilluns (avui) per veure si hi ha un acord sobre Irlanda del Nord i les duanes», va indicar la font. «L'alternativa és acordar una versió amistosa sense acord i acabar-d'aquesta manera», afegia.

Els caps de seguretat han convençut Johnson que un Brexit sense acord augmentarà el risc d'atacs extremistes a Irlanda del Nord i al continent, al costat de la violència sectària en ciutats com Glasgow, segons el Sunday Times.

El diari afirmava que com a resultat, el primer ministre britànic busca de forma desesperada un acord sobre el Brexit. Johnson es va negar aquest divendres a afirmar si Irlanda del Nord romandrà en la unió duanera de la Unió Europea després de la sortida del bloc. «Puc garantir que sota cap circumstància hi haurà res que perjudiqui la capacitat de tot el Regne Unit per treure partit del Brexit», va declarar divendres.

Fonts de l'oficina de Johnson van explicar aquest dissabte a la cadena britànica BBC que el Govern entén que «encara falta molt» per aconseguir un acord final sobre el Brexit i creu que els propers dies seran d'importància «crítica» per tancar tots els serrells necessaris amb la UE.



Corbyn podria rebutjar l'acord

Aquestes declaracions van tenir lloc al final del primer dia sencer de «negociacions intensives» entre el Regne Unit i la Unió Europea per intentar arribar a un acord en els pròxims dies que eviti un Brexit caòtic el proper 31 d'octubre. Es tracta d'un nou esforç que porta les converses a una darrera fase coneguda com «túnel», que suposa que les parts es concentren sense filtracions, ni consultes externes en la tasca de detallar els termes d'un acord.

El líder del Partit Laborista britànic, Jeremy Corbyn, ha estimat «una important probabilitat» que el país vagi a eleccions abans de Nadal, després d'anticipar que podria rebutjar, si s'arriba a produir, l'acord final de Brexit entre el primer ministre conservador, Boris Johnson, i la UE. «Em sembla que, amb acord o sense, tindrem molts problemes pel que fa a la regulació de les zones comercials, per no esmentar el problema més greu de tots, el de la frontera irlandesa», va declarar a Sky News.