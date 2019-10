Segueixen els disturbis a la capital de l'Equador tot i el toc de queda

Durant la nit de dissabte a diumenge es van produir disturbis en diversos punts de Quito, la capital d'Equador, tot i el toc de queda imposat pel Govern del país. Aquests aldarulls s'emmarquen en les protestes contra el «paquetazo» d'austeritat econòmica impulsat pel president Lenín Moreno després del seu acord amb l'FMI, que van començar fa més d'una setmana i que han causat, de moment, sis morts i 937 ferits per l'acció de les forces de seguretat.

Actualment no hi ha transport municipal ni d'autobusos urbans a la capital i els militars s'han desplegat per la Ruta Viva per evitar els talls de vies i enfrontar-se als grups protestants, segons recull el diari equatorià El Universo. Però tot i la presència de militars que intentaven buidar la zona, durant la nit hi va haver crema de pneumàtics, a més d'una «cassolada» per la pau convocada per residents de la zona en contra de la violència tant de les forces de seguretat com de les organitzacions opositores i indígenes. Durant la tarda, un grup d'encaputxats havia assaltat les instal·lacions de La Controlaria aprofitant les protestes i havien provocat incendis en diferents punts de l'edifici.

Sobre aquests disturbis, la ministra d'Interior, María Paula Romo, va assegurar el mateix dissabte que aquesta zona, així com la de l'Assamblea tornaven a estar «completament» controlades. També va elogiar el paper de la policia i les forces armades. Va detallar que 34 persones havien estat detingudes per la destrucció de l'edifici i va destacar que no només havien de ser sancionats aquells que hi van participar sinó tots els que estan al darrere. Segons Romo «buscaven cremar les proves dels seus delictes», ja que es tracta de «grups de delinqüència política organitzada» que pretenen «no ser portats davant la justícia».

Per la seva part, el controlador general de l'Estat, Pablo Celi, va indicar que tot i els danys provocats per l'incendi a l'edifici de la Controlaria, els processos de control i auditoria continuaran. «Encara no hem conclòs una alavuació completa. La informació documental dels processos d'investigació i judici han patit danys parcials sense que afectin la integritat de l'acció de control que serà restaurada plenament», va dir.



Una solució institucional

El moviment indígena i el Sistema de Nacions Unides a Equador van celebrar ahir diumenge a les 15 h de la tarda (22 h a Catalunya), la primera reunió per acostar posicions. Les dues parts van expressar en un comunicat conjunt la seva confiança en «la bona voluntat de tots per restablir un diàleg de bona fe i trobar una propera solució a la complexa situació que viu el país».

La Confederació de Nacionalitats Indígenes d'Equador (CONAIE) va assegurar dissabte que continuaria amb les protestes en el país, però que està disposada a buscar un acostament amb el Govern per derogar el Decret 883, que eliminava el subsidi a la gasolina i el dièsel. «Realitzarem acostaments per tractar la derogatòria del Decret 883», deien en un comunicat, «però sostindrem les accions de mobilització a escala nacional i en cadascun dels territoris, exhortant al Govern perquè existeixin les degudes garanties». «No hi ha un diàleg real sense les degudes garanties a la integritat dels dirigents indígenes en tot el territori nacional», asseverava l'organització. Al tancament d'aquesta edició no hi ha encara notícies sobre el desenvolupament de la reunió.