El tifó Hagibis confina 36 hores a l'hotel la tenista gironina Paula Badosa, que competeix al Japó

La tenista gironina Paula Badosa, juntament amb el seu entrenador Xavier Budó, ha estat fins a 36 hores confinada dins d'un hotel, afectada pel tifó Hagibis al Japó, on l'esportista estava disputant el torneig de Makinohara, que ha acabat guanyant davant la jugadora local Nago Hanatani.

Badosa i Budó es trobaven en un poble de costa, on divendres, amb uns vents de 70 km/hora, veien unes «onades molt bèsties», tal com l'entrenador va relatar ahir al programa Via lliure de RAC 1. «Estàvem en un poble costaner i ens van dir que per res del món ens quedéssim aquí», va explicar. Llavors, els van traslladar a un hotel en una ciutat, on van estar «confinats» durant unes 36 hores. «Ens van dir que seria el tifó més bèstia de la història de Japó», va explicar. «Ens van espantar. El que deien que seria, en comparació amb el que ha sigut, ha sigut molt menys», deia.

Tot i que a la zona on es van refugiar no van veure moltes destrosses, reconeix que han vist imatges d'altres zones que fan molt de «respecte» i que el torneig «ha sigut dur».



Almenys 23 morts

Almenys 23 persones han mort i 149 han resultat ferides pel pas del tifó Hagibis pel Japó, considerat el més fort que ha impactat el país en dècades. Les víctimes han mort a les prefectures de Kanagawa, Tochigi, Gunma, Iwate, Miyagi, Fukushima, Chiba i Saitama, segons informa la cadena japonesa NHK. A més, unes altres 16 persones estan desaparegudes.

Les autoritats han informat que la xifra de víctimes mortals podria augmentar, ja que continuen treballant per determinar el nombre total de morts. Així mateix, s'estan duent a terme operacions de rescat en moltes zones del país que han sofert esllavissades i inundacions.

Segons la cadena NHK, les pluges torrencials han provocat que fins a 14 rius al nord-est es desbordessin. Al voltant de 376.000 habitatges es troben sense electricitat, mentre altres 14.000 no tenen subministrament d'aigua. Hagibis, que significa «velocitat» en tagal, va tocar terra a l'illa principal del Japó, Honshu, aquest dissabte a la nit, un mes després que un dels temporals més forts en els últims anys impactés el país i provoqués danys a 30.000 habitatges.