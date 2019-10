Relacionen Aguirre amb una petició per contractar empreses irregularment

L'exconseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid Manuel Lamela va situar els expresidentents autonòmics Esperanza Aguirre i Ignacio González en una reunió celebrada el 2004 a la qual presumptament es va convidar els consellers d'aquella època a contractar empreses investigades en el cas Púnica utilitzades per al presumpte desviament de diners de fons públics.

Lamela i l'exconseller Juan José Güemes van comparèixer en qualitat d'investigats davant del jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón en la peça en la qual s'investiga el presumpte finançament il·legal del PP de Madrid. Se'ls acusa de malversació de cabals públics, falsificació de documents, frau, tràfic d'influències, prevaricació i delicte electoral.

Els interrogatoris es van centrar a indagar sobre com funcionava una clàusula d'un 1 per cent que s'havia d'incloure en els plecs de licitació d'obres per la qual s'obligava cada contractista a abonar-la en concepte de publicitat, un mecanisme -segons el jutge- establert per al presumpte desviament de fons al Partit Popular.

En la seva declaració, Lamela va ratificar les manifestacions que va efectuar al juny de l'any 2017 davant la Guàrdia Civil, en una declaració en la qual va afirmar que Aguirre va estar present en una reunió de 2004 en la qual es van donar «instruccions precises» per contractar l'empresa Over Marketing.