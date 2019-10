El director de Trànsit, sobre el cotxe elèctric: «Ens vam equivocar tots»

El director general de Trànsit, el gironí Pere Navarro, va assegurar en relació amb el cotxe elèctric que «vam cometre l'error de vendre un producte que no teníem a la prestatgeria, no tenim on endollar-lo i el preu és caríssim. Ens vam equivocar tots». Navarro va fer aquestes declaracions durant la seva intervenció en un esmorzar informatiu, on va afegir que sense infraestructures de càrrega no hi ha cotxe elèctric, i que és una «prioritat» del Govern crear la infraestructura «adequada». «On ens caldria, a la ciutat, al pàrquing és difícil endollar-lo. Però el que viu fora de la ciutat té facilitats per fer-ho», va criticar.

A més, el director general de Trànsit va vaticinar que «el que ve són els desplaçaments a peu per l'envelliment de la població», ja que, segons la seva opinió, «la gent gran camina», de manera que la tendència serà «deixar la vorera neta d'obstacles per poder caminar».

Sobre el cotxe connectat, va celebrar que és un «salt endavant» des del punt de vista de la seguretat viària «que parlin uns vehicles amb altres», i va admetre que, «sens dubte», totes les noves tecnologies «van bé per la vigilància i el control».

Navarro va justificar les «dures» campanyes de publicitat de Trànsit amb missatges explícits perquè, segons ell, «normalment són més eficaces». «Semblava que ens havíem adormit en la societat i per això calia entrar amb una campanya dura. La realitat és molt més dura que la campanya», va afirmar.