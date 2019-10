El gerent de Magrudis va ordenar destruir documents en plena crisi de la listeriosi

El gerent de Magrudis, José Antonio Marín, va ordenar destruir informació de l'empresa, a més de productes sospitosos d'estar contaminats, en plena crisi per la listeriosi. Les ordres que va donar als seus empleats per a això han quedat gravades gràcies a les punxades dels seus telèfons mentre els seus passos eren seguits molt de prop per la Unitat Central Operativa de Medi Ambient (Ucoma) de la Guàrdia Civil.

En concret, el 13 de setembre, quan ja s'havien produït morts i avortaments i hi havia desenes de persones hospitalitzades, Marín va donar instruccions telefòniques a dos dels seus empleats perquè eliminessin documents i dades de la societat, així com perquè llancessin a les escombraries alguns dels productes elaborats per la mateixa i que podrien estar contaminats, unes terrines que, precisament, havien recollit per aquest motiu. I aquesta no va ser la primera ni l'única vegada.

Tot això ho explica la jutge Pilar Ordóñez en una interlocutòria dictada ahir en què acorda mantenir a la presó, comunicada però sense fiança, tant de José Antonio Marín com del seu fill Sandro, que apareixia en els papers com l'administrador únic, el propietari, de Magrudis.

La magistrada del Jutjat d'Instrucció 10 de Sevilla recorda que, a més, Marín i el seu fill ja van ocultar informació a les autoritats sanitàries no una, sinó diverses vegades. En concret, el 14 d'agost se'ls va sol·licitar informació per primera vegada, se'ls va demanar un llistat de distribució i una llista de clients que van lliurar incompleta i, després de nous requeriments, van donar un llista de proveïdors gairebé sense dades per rastrejar els productes que els venien.

La destrucció i l'ocultació d'informació, i el risc que puguin tornar a fer-ho, és una de les raons per les quals la jutge Ordóñez ordena que tant el gerent de Magrudis com el seu fill romanguin a la presó. A més, la jutge creu que és possible que, si són excarcerats, els dos imputats s'escapin.