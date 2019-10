El pare de Diana Quer denuncia la seva exdona per simulació de delicte

El pare de Diana Quer, Juan Carlos Quer, ha decidit ampliar la denúncia que va presentar dimecres passat davant la Comandància de la Guàrdia Civil de Pozuelo de Alarcón contra la seva exdona, Diana López Pinel, per amenaces, intent d'agressió i injúries per afegir una nova acusació: la de simulació de delicte, segons El Mundo. Es tracta de la primera vegada que l'home decideix intentar que s'investigui la seva antiga parella per presumpta denúncia falsa per maltractaments atès que en les altres nou ocasions en què ella el va denunciar per presumptes maltractaments no va decidir demanar que fos investigada per denúncia falsa. La mare de Diana Quer va denunciar el seu exmarit per suposada violència de gènere. El va acusar de colpejar-la en un pòmul i s'haver intentat atropellar-la amb el seu vehicle al pàrquing del domicili on resideix actualment la seva filla.