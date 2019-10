El Govern comunica que traslladarà les restes de Franco en helicòpter

El Govern va comunicar a la família Franco seva intenció de traslladar en helicòpter el fèretre amb les restes del dictador des del Valle de los Caídos fins al cementiri de Mingorrubio a El Pardo. Fonts de la família van confirmar que la proposta del Govern ha tingut lloc aquesta setmana en una reunió que ha mantingut l'advocat dels parents del dictador, Luis Felipe Utrera Molina, amb representants de l'Executiu.

El Govern va acordar el passat 11 d'octubre en Consell de Ministres que l'exhumació de Franco es produeixi abans del 25 d'octubre i que comunicaria a la família la data exacta 48 hores abans per si desitgen acudir a l'acte.

La Fundació Francisco Franco ha demanat al Tribunal Suprem la suspensió de l'acord, en considerar que un govern en funcions no pot adoptar aquest tipus de decisions i que els tribunals de justícia han de pronunciar-se també sobre ell com van fer sobre el decret d'exhumació. Per al cas que el Suprem no aculli aquesta sol·licitud, la Fundació reclama que «es tingui en compte la data del 21 d'octubre a l'efecte de poder disposar de la resolució que el tribunal consideri procedent dictar».

Per altra banda, el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició de Vox de revisar la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) que va desestimar suspendre l'acord del Govern que donava via lliure a executar l'exhumació de les restes de Franco.

En un acte, la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa va acordar que no pertoca la suspensió cautelaríssima, sol·licitada per Vox, contra l'acord de la JEC d'11 d'octubre que va rebutjar suspendre l'acord del Consell de Ministres. fet pel qual procedirà a l'exhumació de les restes del dictador. Vox va demanar a l'autoritat dels processos electorals que suspengui l'acord del Govern.

El líder de Vox, Santiago Abascal, va argumentar que «la llei electoral està sent incomplida, ja que impedeix que el Govern, des que són convocades les eleccions, es dediqui a la inauguració d'obres o faci propaganda de les seves promeses polítiques amb els diners públics».

Però la Junta ho va rebutjar «per absència manifesta de fonament en relació amb les competències que legalment corresponen a la Junta Electoral Central», de manera que el partit va recórrer a la via contenciosa per aturar l'exhumació de Franco. Ara el Suprem diu que Vox no formula cap al·legat que critiqui o enervi l'apreciació de l'acte recorregut a la Junta Electoral Central.