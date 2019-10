Els partits no arriben a un acord sobre el dia per al debat electoral

Representants dels partits polítics no van arribar a un acord ahir en una reunió sobre la data de celebració del debat electoral a cinc proposat per l'Acadèmia de les Ciències i les Arts de Televisió, que va posar sobre la taula el dilluns 4 de novembre . Fonts de l'Acadèmia de la TV van explicar que els debats electorals s'han celebrat sempre els dilluns de les campanyes electorals, excepte en les passades eleccions, quan n'hi va haver dos, fet pel qual n'hi va haver un dilluns i un altre l'endemà. «Si els partits es posen d'acord, l'Acadèmia ho farà el dia que acordin, si no ho fan, l'Acadèmia manté el dilluns 4 de novembre», van afirmar les fonts.

Dissabte passat l'Acadèmia de la TV va proposar la celebració d'un debat a cinc el proper 4 amb la participació de PSOE, PP, Ciutadans, Unides Podem i Vox iel senyal, via satèl·lit i fibra, el podrien utilitzar tots els mitjans i plataformes audiovisuals.

Des del PP van assegurar que, a la reunió, el PSOE només va admetre que tingui lloc el dia 4 i el partit de Pablo Casado, que no pot aquesta data, va arribar a demanar que es sortegi el dia, al que els socialistes es van negar. Les mateixes fonts van afegir que el PP va posar damunt la taula qualsevol altre dia de campanya, inclòs el 5 «amb totes les dades sobre la taula», en referència a les dades de l'atur. Per la seva banda, fonts del PSOE van destacar que excepte el PP, la resta de partits no tenia problemes per al 4 de novembre.

No obstant això, s'han emplaçat a seguir parlant demà a la tarda.

Fonts de Ciutadans han atribuït a l ' "bipartidisme" el que no hi hagi hagut acord i la formació taronja ha proposat que es facin dos debats, com es va fer en la campanya anterior, una oferta que han donat suport tots excepte el PSOE, segons aquestes fonts.

Han insistit que el PSOE "ha imposat" una única data -dilluns 4- sense possibilitat de negociació, mentre que el PP l'ha bloquejat per motius d'agenda de Casado, i les fonts han volgut ressaltar que Ciutadans està disposat a què es celebri quan vulguin les forces polítiques.

Fonts de Podem també han culpat el "bipartidisme" (PSOE i PP) del bloqueig i han assegurat que tots menys el PSOE volen dos debats