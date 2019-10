El president del Parlament europeu respecta la sentència del Procés

El president del Parlament Europeu, el socialista italià David Sassoli, ha defensat que "Espanya és un estat de dret" i ha mostrat el seu respecte per la sentència del Tribunal Suprem emesa aquest dilluns i que condemna a penes d'entre 9 i 13 anys de presó nou líders independentistes catalans per l'1-O, inclòs l'exvicepresident Oriol Junqueras.

"Espanya és un estat de dret. Hi ha hagut una sentència i nosaltres la respectem", ha subratllat en roda de premsa el president de la institució europea, després de mantenir un intercanvi amb els caps d'Estat i de Govern de la UE en l'arrencada de la cimera, en ser preguntat per la seva valoració de la sentència i els altercats violents als carrers de Barcelona.

El president de l'Eurocambra sí que ha reconegut el seu desig que es rebaixi la tensió. "Desitgem que la tensió es rebaixi", ha subratllat.

Sassoli també ha recordat --sense nomenar-los-- els casos de Junqueras i de l'expresident català, Carles Puigdemont, l'entrada del qual a l'Eurocambra s'ha tornat a prohibir després de la reactivació de l'euroordre per part de la justícia espanyola.

Tots dos no han pogut exercir d'eurodiputats després de ser elegits en els comicis europeus de maig.

"No hi ha llei electoral europea", ha resolt el president de l'Eurocambra, per deixar clara la necessitat de complir amb els procediments establerts en la llei electoral espanyola.

Els serveis jurídics del Parlament Europeu ja van concloure abans de les eleccions europees de maig que si Puigdemont era elegit hauria de tornar a Espanya per acatar primer la Constitució espanyola abans de rebre l'acta d'eurodiputat, la qual cosa podria implicar la seva detenció abans de gaudir de la immunitat parlamentària que afectava els eurodiputats i que només es faria efectiva després de la constitució de la institució, que es va produir el 2 de juliol.

En el cas de Junqueras, el Tribunal Suprem no li va autoritzar anar a recollir la seva acta d'eurodiputat, mentre que l'expresident català no va acudir al Congrés espanyol per atacar la Constitució i recollir la seva acta --com exigeix la llei electoral espanyola-- per por de ser detingut a Espanya.