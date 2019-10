Espanya afirma que el Brexit no és incompatible amb els seus interessos

Espanya es va sumar al nou consens europeu sobre el Brexit, que, com va destacar el Govern, «no és incompatible» amb els seus interessos nacionals, manté intacte el seu dret de veto sobre Gibraltar i ofereix garanties per a la futura relació entre la UE i el Regne Unit. «Els 27 hem aprovat l'acord amb el Regne Unit, una nova oportunitat perquè el Brexit es produeixi de manera ordenada. Encara que des del Govern d'Espanya treballem perquè així sigui, estem preparats per afrontar qualsevol tipus de Brexit», va assegurar el president del Govern, Pedro Sánchez, després d'aconseguir-se el consens al Consell Europeu d'ahir.

Amb aquest missatge a les xarxes socials -no va fer declaracions als mitjans ni a la seva arribada ni a la sortida de la primera jornada de la cimera-, Sánchez va valorar el consens aconseguit entre els Vint-i-set i el Regne Unit, que com va destacar el Govern, és «molt satisfactori» i dona una nova oportunitat a que la sortida britànica no sigui abrupta. Un acord que ha de ser ratificat demà a Londres.