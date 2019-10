Aguirre es desmarca del finançament irregular del PP i en culpa el gerent

L'expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre es va desmarcar de la gestió del finançament del PP autonòmic, ja que va explicar que d'això s'encarregava l'exgerent Beltrán Gutiérrez. Així ho va manifestar Aguirre al jutge i les fiscals anticorrupció durant la seva declaració a l'Audiència Nacional com a investigada per la presumpta caixa B del partit en els anys en què ella el va presidir, dins del cas Púnica. Aquest finançament opac, segons l'acte d'imputació, s'hauria nodrit de fons desviats de les arques públiques per a contractes per serveis inexistents i utilitzats per finançar les campanyes electorals autonòmiques de 2007 i 2011 i les generals de 2008.

En negar qualsevol coneixement sobre aquesta suposada caixa B del seu partit, l'instructor, Manuel García Castellón, va intervenir en l'interrogatori preguntant a l'expresidenta si el seu càrrec al PP era merament «decoratiu». Segons va destacar Aguirre, les seves competències com a presidenta del PP madrileny no comprenien la gestió i administració dels comptes, sinó que es dedicava fonamentalment a les grans línies d'estratègia política del partit.

Sobre el finançament, va afirmar que quan va arribar a la presidència de la formació, Beltrán Gutiérrez ja estava al capdavant de la gerència, ja que havia estat nomenat per l'anterior equip que dirigia Pío García-Escudero a proposta del PP estatal. De fet, va apuntar que va ser la direcció estatal la que va organitzar la seva campanya per a les eleccions autonòmiques d'octubre de 2003.

L'exdirigent popular va assenyalar que sempre va pensar que Gutiérrez era eficaç en la seva feina i que pensava que en allò relatiu als comptes tot estava en ordre. És més, en un moment donat va arribar a descartar que hi hagués una caixa B al partit.

Però tant el jutge com les fiscals creuen «difícil d'imaginar» que l'expresidenta «no conegués la comptabilitat en B que portava el gerent, el que la feia presumiblement també coneixedora de les omissions la comptabilitat electoral», tal com van assegurar.