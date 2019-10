Detenen un home a València per matar la seva germana a punyalades

Agents de la Policia Nacional van detenir un home de 31 anys per presumptament matar la seva germana amb una arma blanca a l'avinguda Ausiàs March de València. Els fets van tenir lloc poc abans de les cinc de la tarda d'ahir al número 29 de l'avinguda Ausiàs March. Pel que sembla, l'ara detingut va trucar al 112 per informar que havia matat la seva germana. Fins al lloc dels fets es van desplaçar immediatament agents de la Policia Nacional, que a la seva arribada van trobar el cos sense vida de la víctima, una dona de 44 anys, morta pel que sembla com a conseqüència de diverses ferides d'arma blanca. Per tot això, els policies van procedir a la detenció del sospitós, que s'espera que passi en les properes hores a disposició del jutge que es troba de guàrdia.