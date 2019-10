L'exhumació de Franco tindrà lloc el 24 d'octubre

El govern espanyol ha anunciat aquest dilluns que l'exhumació de les restes del dictador Francisco Franco de la basílica del Valle de los Caídos tindrà lloc el pròxim dijous 24 d'octubre a les 10.30h. Les restes seran reinhumades el mateix dia al panteó de Mingorrubio on ja està enterrada la seva vídua, Carmen Polo. Segons La Moncloa, tan l'exhumació com la reinhumació es durant a terme en intimitat i en presència de la família i les seves persones pròximes. La ministra de Justícia, Dolores Delgado, serà present a l'exhumació, trasllat i enterrament en condició de notària major del Regne.

L'executiu espanyol ha anunciat la data de l'exhumació amb 72 hores d'antel·lació i assegura que el procés es durà a terme "en condicions de dignitat i respecte". A través d'un comunicat, recorda que l'exhumació es farà en compliment de la Llei de memòria històrica aprovada el 2007, d'una proposició no de llei aprovada el 2017 i dels acords adoptats pel Consell de Ministres del govern de Pedro Sánchez.

La Moncloa insisteix que les restes del dictador no podien continuar en un mausoleu públic que exaltés la seva figura, "fet que està expressament prohibit per la Llei de memòria històrica". Recorda a més que hi ha una sentència ferma del Tribunal Suprem del 30 de setembre que va posar punt i final al contenciós-administratiu imposat per la família per provar d'impedir l'exhumació.