La maquinària per a l'exhumació de les restes de Franco arriba al Valle de los Caídos

La maquinària que previsiblement s'encarregarà d'exhumar les restes de Francisco Franco ja ha entrat al Valle de los Caídos, segons va revelar l'Hospedería de la Santa Cruz del Valle de los Caídos a Twitter. L'hostatgeria va pujar un vídeo a les xarxes socials en què es pot veure un camió portant una manipuladora telescòpica de color taronja de la marca CAT. Tot i que encara no hi ha data oficial per treure les restes del dictador del Valle de los Caídos, les dates que s'estudien en aquest moment són demà o dimecres dia 23. En tot cas, les restes del dictador s'exhumaran abans del 25 d'octubre, segons va anunciar la vicepresidenta del Govern en funcions, Carmen Calvo.

A més, l'Executiu es va comprometre en el seu moment a avisar amb almenys 48 hores d'antelació la família de Franco de la data i hora concreta en què es portarà a terme l'exhumació. En aquest sentit, els mitjans de comunicació també seran advertits amb la mateixa antelació. El Valle de los Caídos va tancar al públic el passat divendres 11 d'octubre a les sis de la tarda perquè poguessin començar els preparatius d'aquesta operació. Les restes del dictador seran traslladades al cementiri de Mingorrubio, al madrileny barri del Pardo.